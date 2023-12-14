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Erzincan'da Yoldan Çıkan Kamyonetin Camından Fırlayan Kadın Hayatını Kaybetti

14 Aralık 2023 22:29 Güncelleme: 22:31 Abone Ol

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, Saygın Y'nin kullandığı kamyonetin camından fırlayan Rüveyda Y. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Rüveyda Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.