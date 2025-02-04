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Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Erzincan'da yapılan operasyonda yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde 126 sentetik ecza hapı bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzincan'da yolcu otobüsünde, üzerinde ecza hapı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, yolculardan şüpheli E.I'nın üzerinde 126 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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