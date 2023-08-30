Erzincan'da Yol Uygulamasında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan 04 plakalı otobüste yapılan kontrollerde toplam 4 bin 800 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden şüpheli M.A. isimli şahıs hakkında ilgili tahkikat KOM Şube Müdürlüğünce yapılmakta. - ERZİNCAN