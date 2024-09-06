Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.P'nin kullandığı 24 AAD 277 plakalı, Erzincan Belediyesine ait yol süpürme aracı, Geçit Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Cemal Gürsel Kavşağı'nda, Yusuf Altan K. (14) idaresindeki 24 EF 688 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Yusuf Altan K. ile motosikletteki T.U.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.