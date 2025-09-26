Erzincan'da yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programı düzenlendi

Erzincan'da yeşil dönüşüm ve iklim farkındalığı programı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda, iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Abdulmenaf Turan, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile suların azaldığını, orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin arttığını söyledi.

Can kayıpları yaşanan doğa olaylarından Türkiye'nin de etkilendiğini ifade eden Turan, "Seller, fırtınalar, beklemediğimiz hava olayları bir anda geliyor. Türkiye de etkilenen ülkelerden birisi. Akdeniz havzasında yer aldığımız için çok fazla etkileniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir taahhütte bulunduğunu ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ile üretimde olabildiğince havayı kirletecek gazların kullanılmasına izin verilmeyeceğini, bununla ilgili gerekli olan dönüşüm alt yapısını kuracaklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu şu anlama geliyor. Türkiye artık ertelenemez bir şekilde bu iklim ve çevre sorunlarına ilişkin bütün sorunları çözmek zorunda. 2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde Türkiye ulusal ve uluslararası düzeyde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu AK Parti'nin de aynı zamanda beslenmiş olduğu köklere de çok uygun bir tarihsel mirastır. İklim Kanunu bu anlamda AK Parti'nin tarihsel sorumluluğunu yerine getirmek üzere çıkarmış olduğu bir kanundur."

AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı da küresel ısınmanın etkileri, doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliğinin, insanların geleceğini tehdit eden en büyük sorunlar arasında olduğuna işaret etti.