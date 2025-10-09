Erzincan'da Yeni Anaokulu İçin Protokol İmzalandı

Erzincan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı arasında, kentte yapılacak 8 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 20, 21 ve 22'nci dönem Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve oğlu iş insanı İhsan Karakaya katıldı.

İnönü Mahallesi'nde yapılması planlanan 8 derslikli anaokulunda ikili eğitim sistemiyle 400 öğrenciye eğitim imkanı sunulacak.

Vali Aydoğdu, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin sadece akademik değil, aynı zamanda bir karakter ve ahlak inşası olduğunu söyledi.

Kentin çocuklarının kültürüne, medeniyetine ve tarihine bağlı olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Yetenek taramasında Erzincan, Türkiye birincisi. Okul sporlarına katılımda yüzde 96 ile Türkiye birincisi. Aynı zamanda akademik başarıda da Türkiye'nin en iyi illerinden birisi. Bunun çok sebebi var ama en önemlisi de eğitime erişimin hızlı bir şekilde olması. Eğitimin alt yapısı ve şartlarının çok iyi bir seviyeye getirilmesi. Onun için bugün burada ilimizde milletvekilliği yapan Tevhit Karakaya ve değerli evladı İhsan Karakaya'nın yapacağı 8 derslikli bir anaokulunun protokolünü beraber yapıyoruz." dedi.

Anaokulunun sabahçı ve öğlenci olduğu zaman 400 öğrenciye hitap edeceğini dile getiren Aydoğdu, "Bizim için anaokulu çok değerli. Çünkü bütün araştırmalarda çocuklarımızın karakter ve kişiliğinin geliştiği yaşlara denk geliyor bu yaşlar. Onun için Erzincan'da anaokullarının açılması ve yaygınlaştırılması hem Erzincan açısından hem de geleceğimiz açısından çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.