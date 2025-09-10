Haberler

Erzincan'da Yavru Şahin Koruma Altına Alındı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru şahin, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yaralı kuş, bakımının ardından doğaya bırakılacak.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çağlayan beldesinde vatandaşlar tarafından bir şahin yavrusu bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri, şahini koruma altına aldı.

Ekipler, genel kontrolünün ardından yavru kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
