Erzincan'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapılmak üzere Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapılmak üzere Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.
DKMP Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, doğada yaralı atmaca bulan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Ekiplerce tedavi altına alınan atmaca, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
AA / Barış Yalçınkaya - Güncel