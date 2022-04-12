Erzincan'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı - Haberler

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Erzincan'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

Erzincan'da yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapılmak üzere Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapılmak üzere Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

DKMP Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, doğada yaralı atmaca bulan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Ekiplerce tedavi altına alınan atmaca, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Milli Parklar, Erzincan, Medya, Güncel, Haberler

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