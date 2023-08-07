Erzincan'da yapılan denetimlerde 46 aranan şahıs ve 163 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 46 aranan şahıs ve 163 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde 46 aranan şahıs, 163 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik temmuz ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 35 bin 939 GBT sorgulamasında, çeşitli suçlardan aranan 46 aranan kişi yakalandı. 13 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, 672 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde 163 kaçak göçmen de yakalandı. - ERZİNCAN