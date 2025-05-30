Erzincan'da Yangın Sonrası Dükkanların Çatısı Yeniden Yapıldı
Erzincan'da meydana gelen yangın sonrası zarar gören dükkanların çatısı, belediye ekipleri tarafından onarıldı. Çalışmaların tamamlandığı bildirildi.
Erzincan'da yangın nedeniyle sıralı dükkanların çatısında oluşan hasar belediye ekiplerince onarıldı.
Kent merkezinde 18 Mayıs'ta, Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından zarar gören esnafın mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.
Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel