Erzincan'da yağmur yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yağışların yerel kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu.

Erzincan'da yağmur yağışı etkisini sürdürüyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yağmur yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, "Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Öte yandan Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.