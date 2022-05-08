Erzincan'da yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı - Haberler

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Erzincan'da yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile yeni sanayide yaptıkları kontrolde, batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Ekipler, kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Iğdır'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Haberler

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