Erzincan'da Uyuşturucuyla Yakalanan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Erzincan'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, araçta uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan araçta 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda araçtaki E.I ve M.N.S gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel