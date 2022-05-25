Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi - Haberler

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve yasadışı ekim olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu iddia edilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.