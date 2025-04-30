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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı ve 26,39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 26,39 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda C.K, M.Ç, O.N, E.S, F.G, A.M. ve M.A.Y gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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