Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda E.K.D, A.A.R. ile F.K'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan gelir olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira ele geçirdi.

E.K.D. ve A.A.R. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.