Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da durdurulan İran plakalı otobüste yapılan aramada, mide ve bağırsağında 711 gram afyon sakızı bulunan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki şüpheli M.K. (31) gözaltına alındı.

Tomografi çekimi yapılan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsağında 64 parça halinde 711 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.