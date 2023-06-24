Üye Girişi
Haberler
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Erzincan'da durdurulan İran plakalı otobüste yapılan aramada, mide ve bağırsağında 711 gram afyon sakızı bulunan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki şüpheli M.K. (31) gözaltına alındı.

Tomografi çekimi yapılan İran uyruklu zanlının mide ve bağırsağında 64 parça halinde 711 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzincan İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title