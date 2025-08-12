Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda takibe alınan şüpheli Ö.A'ya yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 643 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.