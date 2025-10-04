Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir araçta gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Erzincan'da bir araçta, beze emdirilip oyuncak bebeğe gizlenen sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 50 parça halinde, bez parçasına emdirilmiş 256,20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirdi. Operasyonda H.T.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.