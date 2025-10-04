Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Erzincan'da bir araçta, beze emdirilip oyuncak bebeğe gizlenen sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 50 parça halinde, bez parçasına emdirilmiş 256,20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirdi. Operasyonda H.T.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.