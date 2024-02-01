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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı. Operasyon kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında takibe alınan aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 766,65 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan M.D, O.S, S.K, F.G. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında takibe alınan aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 766,65 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D, O.S, S.K, F.G. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzincan Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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