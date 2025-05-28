Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı. Narkotik ekipleri şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G, M.E.Y. ve A.C.H. hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma", E.A hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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