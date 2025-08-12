Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi.

Çalışmalarda takibe alınan şüphelilerin ikametindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

