Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 2 iş yeri ve ikamette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler M.R.Y, Y.A, D.K. ve F.U.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.R.Y, Y.A ve D.K. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", F.U.C. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.