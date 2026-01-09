Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, şüphe üzerine polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, şüpheliler T.E, V.A.K. ve T.E'nin "yutma yöntemi" kullanarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 156 kapsül içerisinde 1 kilo 276 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.