Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı, uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular ve suçtan elde edilen paralar dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda D.K. ve K.S'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, 10 parça kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza, suçtan gelir olarak elde edilen 94 bin 875 lira ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
