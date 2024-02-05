Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli S.K ve M.Ç'yi yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 40 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.