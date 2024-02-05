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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli S.K ve M.Ç'yi yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 40 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzincan Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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