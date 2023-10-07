Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken 3.63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak ekipler tarafından kentte yapılan operasyonda toplam 3.63 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek ve 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Erzincan Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim, uygulama ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN