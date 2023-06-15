Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 İranlı Tutuklandı

Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen 2 İran uyruklu zanlı yakalandı. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tıbbi müdahale sonucu 1,748 gram uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da yuttukları 1,748 gram uyuşturucuyla seyahat ederken yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, kentte Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu M.M.A ve O.A'yı gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A'nın midesinden çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A'nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.