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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Narkotik ekipleri, bir adreste 64 sentetik ecza ele geçirerek S.Ç. ve A.O.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir adreste yapılan aramada, 64 sentetik ecza ele geçirildi, S.Ç. ile A.O. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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