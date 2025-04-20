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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

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Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanları yakalamak için çalışma başlattı ve G.B. üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satan H.Ç. de tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda G.B'yi takibe alan ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı sürdüren ekipler G.B'ye uyuşturucu maddeyi satan şüphelinin H.Ç. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan G.B'ye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şüpheli H.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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