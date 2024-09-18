Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu hazırlayan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ö.K'yı takibe alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada 260 gram kubar esrar ve 19 hint kök keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.