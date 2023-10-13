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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.285,3 Gram Esrar ve 11 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzincan'da yapılan denetim ve uygulamalarda narkotik polisleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyonda toplam 1.285,3 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.