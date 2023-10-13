Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.285,3 Gram Esrar ve 11 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Erzincan'da yapılan denetim ve uygulamalarda narkotik polisleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyonda toplam 1.285,3 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 kilo 285 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel