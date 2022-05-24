Erzincan'da uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Erzincan'da, şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu nitelikli 298 sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da, şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu nitelikli 298 sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erzincan-Sivas kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramalarda H.B'ye ait çantadan 298 sentetik ecza ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, Güncel, Haberler

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