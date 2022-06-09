Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı Erzincan'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Erzincan'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, söz konusu suçlarla ilgileri görülen R.T, M.S, H.G. ve G.D. yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza ürünü, kenevir bitkisi ve metamfetaminin yanı sıra 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 bin 580 doldurulmuş makaron, 1130 paket sigara, 57 bin boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ve tarihi eser niteliğinde bir kitap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan R.T, M.S. ve H.G. tutuklandı, G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzincan Güncel Haberler

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