Erzincan'da Uyuşturucu ile Yakalanan İran Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Erzincan'da ayakkabısının tabanında ve ilaç kutusunda uyuşturucu madde bulunduran İran uyruklu bir kişi, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 92,38 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı Sivas istikametinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri İran uyruklu M.A.J.H.F'ye ait aracı durdurdu.

Yapılan aramada, aracın torpidosunda bulunan ilaç kutusunun içinde ve şüphelinin ayakkabısının taban kısmında toplamda 92,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
