Erzincan'da Üreticilere Hibe Sera Naylonu Desteği

Erzincan'da atıl seraların yeniden üretime kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50'si hibe sera naylonu desteği sağlanacak.

Kentte son yıllarda gelişme gösteren seracılık sektörüne destek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından "Erzincan'da Örtüaltı Tesislerinin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan projenin kabul edilmesiyle seracılara naylon örtü desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, yaptığı açıklamada, seraların üretime geçmeleri ve ekonomiye katkı sunmalarını sağlamak üzere seracılara destek sağlanacağını söyledi.

Toplu Sera Bölgesi ve jeotermal sera yatırımlarının tamamlanmasıyla sektörün daha da büyüyeceğin ifade eden Koçaker, şunları kaydetti:

"Amacımız üretim dışında kalmış seralarımızı tekrar üretim yapar hale getirmektir. Bu açıdan serası bulunan ancak üretim gerçekleştiremeyen üreticilerimizi aktif hale getiriyoruz. Bu kapsamda sera naylonu örtüsü zarar görmüş ve üretim yapamayan üreticilerimiz bu projeden faydalanabilecek. Sera naylonu almak isteyen üreticilerimizi 29 Ağustos 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaya davet ediyoruz"