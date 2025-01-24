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Erzincan'da Üniversite Öğrencilerinden Örnek Dayanışma Projesi

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerinden Örnek Dayanışma Projesi
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Erzincan'da üniversite öğrencileri, 'Komşum Projesi' ile yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak israfın önüne geçiyor. Gönüllü öğrenciler, her gün paketledikleri yemekleri 45 aileye teslim ediyor.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, örnek dayanışmayla yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp, israfın önüne geçiyor.

Kentteki gönüllü üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların yemekhanesindeki fazla yemeklerin israf olmaması için 2018 yılında "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi.

Salih Baba Kız Yurdu, Erzincan Kız Yurdu, Pir-i Sami Erkek Yurdu, Kemah Öğrenci Yurdu ile Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında, her gün fazla kalan yemekler özenle paketlenip, ihtiyaç sahibi komşu 45 eve götürülüyor.

İsrafın önlenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması amacıyla hayata geçirilen projede, 430 öğrenci gönüllü olarak görev alıyor.

"Mobil uygulama üzerinden talepleri alıyoruz"

Salih Baba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Tülay Turan, projede Erzincan genelinde 430 öğrencinin gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

Projede ihtiyaç sahibi toplam 45 komşu ailenin olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"2023'den bu tarafa bir mobil uygulamamız var. Gerek öğrencilerimizin, gerekse bizlerin ve mahalle muhtarlarımız sayesinde tespitleri yapıyoruz. Mobil uygulama üzerinden aileler taleplerini bırakıyor, ihtiyaçlarını bildiriyor. Biz de öğrencilerimiz ile yemekleri onlara ulaştırıyoruz. Onlar da bizlere çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Songül Polat ise "Komşum Projesi" kapsamında yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirterek, "En güzel duygu da kapıyı açtıklarında bize bakmış oldukları, bize vermiş oldukları o sıcak ev hissiyatı. Burada ailelerimizden uzaktayız, eve gittiğimizde gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bu projede olmamdaki en büyük amaç, israfı önlemek ve bir yuvayı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Aynı fakültede 3. Sınıf öğrencisi Helin Oral da projeye dahil olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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