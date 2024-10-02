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Erzincan'da Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu Düzenlenecek

Erzincan'da Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu Düzenlenecek
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14-16 Ekim tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu için hazırlıklar devam ediyor. Sempozyumda 200'ün üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sempozyumun şehir için önemine dikkat çekti.

Erzincan'da 14-16 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" düzenlenecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde birim amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 14-16 Ekim'de yapılacak sempozyumla ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, gerçekleştirilecek sempozyumla ilgili bilgi verdi.

Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere, sempozyumda 200'ün üzerinde katılımcıyı misafir edeceklerini söyledi.

Sempozyumların bir şehrin kendi değerlerini, kültürünü tanıtması açısından önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Gelecek misafirlerimizi hem sempozyumda hem sempozyum sonrasında dışarda nasıl daha iyi ağırlarız, Erzincan'ın tanıtımını nasıl daha güzel yaparız, arkadaşlarımızla birlikte burada görüş alışverişinde bulunduk. Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Aydoğdu, sempozyumların şehrin dinamiklerini de harekete geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu diasporanın yürütücüsü olan Üniversitemiz, Valilik ve Belediye aynı zamanda güzel bir çalışma yaptı. Erzincan'ın 2026'da Türk Dünyası'nın başkenti olması için bir başvuru dosyamız var. Üniversitemiz bunu hazırladı, şimdi bunu da birazdan belediye başkanı ve rektörümüz ile birlikte teslim alacağız ve müracaatını yapacağız. Şehrimiz birlik ve beraberlik içerisinde herkesin elini taşın altına koyduğu çok güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. İnşallah Erzincan'ın asaletine ve duruşuna yakışır bir sempozyum olacak."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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