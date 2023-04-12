Erzincan'da ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve çekiciler yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca sürücülerden görevlilerin kara yolunda yapacakları çalışmaların ardından yola devam etmelerini, dinlenme tesislerinde bir süre beklemelerini istedi.