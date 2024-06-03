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Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Erzincan'da yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda ilçede şüpheli E.G ve G.G'nin iş yeri ile eklenti, araç ve ikametlerinde eş zamanlı arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 150 puro, 123 elektronik sigara likiti, 76 bin 40 bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 13 bin 400 boş makaron, 54 kilo kıyılmış tütün, 8.7 kilo nargile tütünü, 500 gram pipo tütünü, 17 paket 200 gramlık kutu nargile melası, 253 paket 35 gramlık kutu nargile melası, 24 paket 400 gramlık toplam 9,6 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G ve G.G'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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