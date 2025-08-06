Erzincan'da Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda kentte N.T. ve D.T'nin iş yeri ile eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 4 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 6,5 kilo gram kıyılmış tütün, 32 (testere) nargile tütünü ve 123 bandrolü bulunmayan puro ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.