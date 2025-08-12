Erzincan'da Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron ve 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda kentte A.S'nin iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 8 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
