Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Erzincan'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda, 5 milyon dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir zanlı tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheli V.Y ile A.K'nın iş yerine yapılan operasyonda ekipler, 512 koli içerisinde 5 milyon 120 bin dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan V.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.