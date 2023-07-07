Erzincan'da traktör kazasında muhtar hayatını kaybetti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Yuvadağı Köyü Muhtarı Kenan Naçar'ın kullandığı traktör devrildi. Naçar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.
Yuvadağı Köyü Muhtarı Kenan Naçar'ın (42) kullandığı 24 EC 635 plakalı traktör, Aydınlık köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Naçar, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel