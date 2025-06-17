Erzincan'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kişi Toprağa Verildi

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitirin 2 kişi, toprağa verildi.

Kent merkezinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Torunlar (24) ile Nurten Çiftlik'in (33) cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.

Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.

B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile Ayşenur Torunlar (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, dün Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki Nurten Çiftlik hayatını kaybetmişti.