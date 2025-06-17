Erzincan'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kişi Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Torunlar ve Nurten Çiftlik'in cenazeleri düzenlenen törenle defnedildi.

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitirin 2 kişi, toprağa verildi.

Kent merkezinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Torunlar (24) ile Nurten Çiftlik'in (33) cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.

Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.

B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile Ayşenur Torunlar (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, dün Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki Nurten Çiftlik hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.