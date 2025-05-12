Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda elektrik direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz K. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Erzincan'da elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Yılmaz K. idaresindeki 41 HS 174 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ mevkisinde elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrildi.
Bu sırada araçtan savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel