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Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Güncel Haberler

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.K.'nın idaresindeki 24 AK 551 plakalı otomobil ile Y.K.'nın idaresindeki 24 ER 280 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan H.C., Y.A., T.Ö., V.K. ve F.K. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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