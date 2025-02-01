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Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Erzincan-Erzurum kara yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

R.T. (63) idaresindeki 38 RS 775 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T. (29), H.T. (52) ve P.T. (29), sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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