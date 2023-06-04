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Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesine dönüş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesine dönüş kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ö., idaresindeki 24 BB 507 plakalı otomobil ile Z.A., yönetimindeki 06 TG 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kazada toplamda 4 kişi yaralanırken araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan Akyazı Güncel Haberler

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