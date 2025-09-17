Haberler

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arda D'nin kullandığı 06 GA 2798 plakalı otomobil Erzincan-Çağlayan kara yolu Çağlayan Kavşağı'nda karşı şeritte bulunan Selim F. idaresindeki 24 UA 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Selim F. ile Burak D. ve Abdulkerim T, ambulansla Erzincan Binali Yılıdırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
